LichtenwÃ¶rth

Damit sollte der Gemeinderat nach Richters Vorstellung absegnen, dass die Gemeinde in die außergerichtliche Revision gegen einen neuen Schweinestall ziehe.

Allerdings hatte Richter die Rechnung ohne den Wirten gemacht. Zumindest vorerst. Zwar gelangte der Antrag mit den Stimmen von SPÖ und FPÖ auf die Tagesordnung, allerdings zogen die ÖVP und die Liste LPL unmittelbar danach aus dem Gemeinderat aus, der dadurch nicht mehr beschlussfähig war.

Die Gemeinde hatte gegen das Bauvorhaben der jungen Lichtenwörther Landwirtin Julia Müllner – sie will einen „Bio-Zuchtsauenstall“ errichten – Beschwerde beim Land eingelegt. Diese war nun abgewiesen worden. Dagegen wollte Richter mit der Gemeinde eine außergerichtliche Revision anstrengen.

Was ÖVP und LPL mit ihrem Auszug vorerst verhinderten. Die Unterlagen seien, wie so oft, erst kurz vor Beginn der Sitzung übermittelt worden. Eine Diskussion sei so nicht möglich, so die ÖVP.

Bürgermeister Richter rechtfertigte sein Vorgehen damit, dass der Anwalt der Gemeinde ihn erst kurz vor der Sitzung über aussichtsreiche Chancen dieser Revision informiert hätte. Nach drei Minuten war die Gemeinderatssitzung beendet. Nun kann Richter neuerlich den Gemeinderat einberufen – dieser ist dann auch bei Anwesenheit der einfachen Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder beschlussfähig.