Knapp zwei Monate ist er erst im Amt, aber aus vielen Bereichen eilen ihm nach ersten Kontakten bereits Vorschusslorbeeren voraus. Peter Gläser, 47-jähriger Mediziner, hat, wie die NÖN berichtete, mit 15. September die Ärztliche Leitung des Landesklinikums Wiener Neustadt übernommen. Es war die Umstellung der Spitalsfinanzierung, die den Arzt vom medizinischen Bereich ins Spitalsmanagement führte, zuerst im Krankenhaus in Spittal/Drau. In Deutschland – in Erfurt – tauchte er tief in die Strukturen eines Schwerpunktkrankenhauses mit Maximalversorgung ein: „Das wusste ich zwar nicht, aber es war eine sehr wertvolle Zeit in Vorbereitung auf heute.“ Ins Orthopädische Spital Speising wurde er mit der Aufgabenstellung geholt, das Spital zu restrukturieren und die Erweiterung neben dem laufenden Betrieb zu managen.

Danach war er für VAMED tätig, neben Auslandstätigkeiten in Tschechien und der Schweiz war Gläser zuletzt in Kuala Lumpur in strategischer Funktion tätig. In Wiener Neustadt will er gute Projekte weiterführen und versuchen, die besten Köpfe für die Medizin zu gewinnen.

Dabei setzt er auf vier Schwerpunkte und betont, alle anderen Bereiche nicht zu vergessen: Traumatologie mit einem überregionalen Versorgungscharakter, das Mutter-Kind-Zentrum mit Augenmerk auf die bevorstehenden Probleme, dass einige Kinderärzte demnächst in Pension gehen und noch keine Nachfolger dafür in Sicht sind,

Neurologie mit der Nachschärfung der Teams, um eine optimale Patientenversorgung ohne Reibungsverluste in der Organisation zu gewährleisten, Kardiologie mit dem weiteren schon fixierten Ausbau dieses Schwerpunktes.

Für den Neubau will Gläser „den Goldschatz anzapfen“, der in Form aller Mitarbeiter zur Verfügung stehe. Was zu seinem Credo zählt: „Ich alleine kann nichts bewirken, ohne das tagtägliche Zusammenspiel aller funktioniert es nicht.“ Seine Vorstellung von gutem Management: „Führungskräfte sind dazu da, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass sich die Mitarbeiter auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Nur so können sie sich entfalten, und das kommt den Patienten zugute.“ Er freue sich jeden Tag, herzufahren, auch wenn es viele Herausforderungen zu bewältigen gebe.

Konstruktiver Weg zu Problem-Lösungen

Über die Probleme der Vergangenheit hat sich Gläser einen Überblick verschafft. Zur Strukturmängelanzeige der Personalvertretung aus 2014 ist er sicher: „Da wurde ein sehr guter Weg gegangen, Probleme wurden beseitigt und Ziele erreicht.“ Nachschärfungen könne es, wenn nötig, geben.

Die Interdisziplinäre Aufnahme im Landesklinikum, die derzeit in der Nacht besteht und von den Internen Abteilungen bespielt wird, sei auf einem guten Weg und ist „grundsätzlich unbezahlbar“. Für höchst notwendig hält er auch eine Interdisziplinäre Bettenstation, deren Inbetriebnahme in der Vergangenheit gescheitert ist: „Dem nehmen wir uns an.“ Es gelte, den richtigen Zeitpunkt für den Neustart zu finden.

Zum Thema Abwanderung vieler Ärzte gelte es laut Gläser, „ein attraktiver Arbeitnehmer“ zu sein. Der Neubau, die Etablierung als Lehrkrankenhaus, Möglichkeiten wie der Da Vinci-Operationsroboter würden dem Haus dabei in die Hände spielen, ist er überzeugt.

Und was die Mitarbeiterbefragung betrifft, die gerade der Führung des Hauses in allen Bereichen kein besonders gutes Zeugnis ausgestellt hatte, meint Gläser: „Ich gehe ins Haus, zu den Mitarbeitern, zu allen Berufsgruppen. Wir sind für alle greifbar.“ Außerdem seien wegen dieser Befragungsergebnisse Klinikleiterkonferenzen eingeführt worden, wo Mitarbeiter direkt den Kontakt zur Führung haben, ergänzt Regionalmanager Viktor Benzia.