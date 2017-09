Terroranschlag: Neustädter Schüler außer Gefahr.

Der heutige Terroranschlag in der U-Bahn in London ( siehe hier und unten) beschäftigt auch den Gemeinderat, der heute Vormittag tagte: Wie Bürgermeister Klaus Schneeberger mitteilte, befindet sich derzeit eine Klasse des Gymnasiums BG Zehnergasse in London auf Sprachreise. Die Schüler sollen sich zum Zeitpunkt des Anschlags aber in Brighton befunden haben, teilte das Stadtoberhaupt dem Gemeinderat mit.