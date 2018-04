Pkw-Kollision forderte drei Verletze: Ärger über Gaffer.

Zwei Pkw waren am frühen Montag-Vormittag in einen heftigen Auffahrunfall auf der B21, kurz nach der „Wustinger-Kreuzung“, involviert. Beide Autos kamen nach der Kollision schwer beschädigt neben der Fahrbahn zum Stehen. Die drei unbestimmten Grades verletzten Insassen wurden vor Ort vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste der Verkehr wechselweise angehalten werden.

"Leider gab es bei diesem Unfall einige Autofahrer, welche im Vorbeifahren mit dem Handy das Geschehen filmten oder fotografierten", heißt es in einer Aussendung der FF Markt Piesting. "Aus Respekt den Angehörigen und den Unfallopfern gegenüber ersuchen wir, dies zu unterlassen!"