Matzendorf-HÃ¶lles

Im Jagdgebiet von Matzendorf ist die Fuchsräude, eine Hauterkrankung, die bei Tieren zum Tod führen kann, wieder im Umfeld. Bereits zwei erkrankte Füchse wurden von den Jägern erlegt. Laut Jagdleiter Karl Groiss gab es bereits vor vielen Jahren Fälle von Fuchsräude. Nun sei die Krankheit wieder ausgebrochen.

Die Übertragung und Ansteckung auf einen Haushund durch Kontakt zu Füchsen ist laut Groiss nicht ausgeschlossen, deshalb sollten Hundehalter besonders aufmerksam sein. „Am besten ist es, beim Spazierengehen den Hund an die Leine zu nehmen“, so Groiss.

Wie viele Füchse bereits an der Krankheit leiden, ist nicht bekannt. Da sich die Tiere aber momentan in der Paarungszeit befinden, sei die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung relativ hoch. Kommenden Freitag auf Samstag, werden die Füchse von den Jägern besonders gejagt. „Nach dieser Nacht sehen wir, wie viele Tiere erkrankt sind“, so Groiss.