Messerattacke gegen Bruder: Opfer in Lebensgefahr .

Nach einer Messerattacke durch seinen Bruder am Mittwochnachmittag in Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt) schwebt ein 17-Jähriger nach Polizeiangaben von Donnerstag früh in Lebensgefahr.