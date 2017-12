Wiener Neustadt: Mercedes durchbrach Mauer.

Spektakulärer Unfall am Donnerstagvormittag am Merkur-Parkplatz in der Wiener Neustädter Marktgasse! Ein Mercedes durchbrach dort eine Mauer und landete dann auf dem Stadtwerke-Gelände. Dabei wurden sowohl der Luxusschlitten als auch zwei andere Autos schwer beschädigt.

Der Lenker wurde vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht, die Feuerwehr musste die Unfallstelle räumen. Die genauen Unfall-Hintergründe sind noch nicht bekannt.