Die Zeile „Erhalt des Militärrealgymnasiums“ im neuen Regierungsprogramm hat, wie berichtet, hohe Wellen geschlagen. Denn eigentlich wäre geplant gewesen, die Schule mit Juni zu schließen. Derzeit werden nur noch zwei Klassen geführt.

Direktor Werner Sulzgruber warnt aber davor, aufgrund eines politischen Druckes unüberlegt zu handeln und krampfhaft an der derzeit noch existierenden Schule festzuhalten. Das sieht auch Schulsprecher Kajetan Lindmayr so. Die Schüler hätten sich über den Satz zwar sehr gefreut, dennoch werde es schwierig, „diese Schule einfach so ohne Reform weiterzuführen“. Der Schulsprecher meint: „Man kann nicht in vier Jahren die Struktur der Schule auf ein Minimum abbauen, um sie in einem halben Jahr wiederaufzubauen, und glauben, man habe jetzt eine zeitgemäße Schule.“

Für den Direktor steht fest, es gelte nun Fragen zu klären: „Was bedeutet ,Erhalt‘? Wie viel Personal stellt das Heer zur Verfügung – welche Räumlichkeiten, welche Ausbildung?“ Es seien zu viele Fragen offen, um im Jänner zu sagen: „Wir führen die Schule weiter.“ Das wäre unverantwortlich, so Sulzgruber. Man werde versuchen, Gespräche zu führen: Er habe bereits Kontakt mit dem neuen Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) aufgenommen, um Informationen zu liefen und Aufklärungsarbeit zu leisten.

Sulzgruber hätte Konzept ausgearbeitet

Seiner Ansicht nach wäre es richtig, in eine Planungsphase zu gehen und aus den Schwächen der Vergangenheit zu lernen. Hier knüpft sein bereits vor Jahren ausgearbeitetes Konzept für eine „Schule für Sicherheit“ an, das im Ministerbüro aufliegt. Das Konzept (es müsste an die Gegenwart angepasst werden) sieht im Kern eine vierjährige AHS-Ausbildung vor (wobei auch fünf Jahre denkbar seien) mit einer Schwerpunksetzung in den Bereichen Sicherheit, Leadership und Persönlichkeits-Entwicklung, die als Schulversuch geführt werden soll. Schwerpunkte im Angebot sollen auch eine IT-Ausbildung in Richtung Cybersecurity (Sicherheit im Internet) und politische Bildung mit Krisengeschichte und Krisenbewältigung sein.

Und: Absolventen könnten in weiterführenden Ausbildungen – etwa in den FH-Lehrgängen militärische oder polizeiliche Führung – etwas angerechnet bekommen. Bisherige MilRG-Absolventen hatten einen solchen Vorteil nicht. Die Zeit für eine derartige zukunftsorientierte Schule, so Sulzgruber, sei lange reif. Dafür müsse man aber auch bereit sein zu investieren, denn: „Bildung kostet“.

Schulsprecher Kajetan Lindmayr meint: „Selbstverständlich hoffen wir als Schüler, dass möglichst bald weitere junge Menschen nach uns eine Ausbildung wie diese genießen dürfen.“ Übrigens: Direktor Werner Sulzgruber will sich nach Ende des Schuljahres ein Jahr der Forschung (unter anderem jüdische Geschichte) widmen.