Mehr als 9000 begeisterte Läuferinnen und Läufer machten den Kleine Graz Marathon einmal mehr zu einem riesigen und begeisternden Lauf-Fest. Unter ihnen befand sich auch Valentina Koller, eine Schülerin der 8b des Militärrealgymnasiums.

Auch wenn der Wetterbericht nicht sehr erfreulich war, fiel der Startschuss der längsten olympischen Laufdisziplin in der Leichtathletik bei Sonnenschein und frischen 5 Grad. Die Läufer trotzten kurzzeitigen Regenschauern und so erreichte bereits nach zwei Stunden und 24 Minuten der erste Läufer das Ziel, Valentina Koller absolvierte die 42,195 Km in einer Zeit von 4 Stunden und 24 Minuten.

„Ich bin froh, dass ich meinen ersten Marathon hinter mir habe. Es war eine tolle Erfahrung, aber auch sehr anstrengend! Jetzt, wo ich das einmal erlebt habe, freue ich mich auf weitere Läufe und Marathons, bei denen mich vielleicht ja auch Klassenameraden begleiten werden“, resümiert die 17-Jährige.