Der Angeklagte hat, was er auch selbst Zugabe, auf einen Mann nach einem Streit eingestochen haben. "Ich habe gezielt gestochen, um ihn nur leicht zu verletzen und er war ja nur leicht verletzt. Ich wollte ihm und seinen Begleitern einen Denkzettel verpassen", erklärte der Angeklagte sein Verhalten. Er lasse sich nichts gefallen. Er lasse die Leute in Ruhe, wenn man ihn in Ruhe lässt.

Versuchter Mord lautet die Anklage. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ließ ein Gutachten erstellen, in dem laut Anklage lebensgefährliche Verletzungen festgestellt wurden. Die Lunge sei zusammengefallen, einer der Einstiche sei neben dem Herzen getätigt worden. "Das Gutachtens in Deutschland sieht das anders", so der Anklage weiter. Eine Videoüberwachung zeigte den Tathergang.

Aktuelles über das Verfahren lest ihr demnächst hier.