Der Angeklagte hat, was er auch selbst zugab, auf einen Mann nach einem Streit eingestochen. "Ich habe gezielt gestochen, um ihn nur leicht zu verletzen, und er war ja nur leicht verletzt. Ich wollte ihm und seinen Begleitern einen Denkzettel verpassen", erklärte der Angeklagte sein Verhalten. Er lasse sich nichts gefallen. Er lasse die Leute in Ruhe, wenn man ihn in Ruhe lasse.

Versuchter Mord lautet die Anklage. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ließ ein Gutachten erstellen, in dem laut Anklage lebensgefährliche Verletzungen festgestellt wurden. Einer der Einstiche sei neben dem Herzen getätigt worden. "Das Gutachtens in Deutschland sieht das anders", so der Anklage weiter. Eine Videoüberwachung zeigte den Tathergang.

Gutachter Rudolf Denk wurde als Sachverständiger beigezogen und sprach von leichten Verletzungen. Die Lunge habe Einblutungen gehabt, es sei eine Lungendreinage gemacht worden, die nach zweit Tagen entfernt worden sei.

Keiner der geladenen Zeugen war zum Prozess angereist. Das Opfer konnte laut deutschen Behörden nicht ausgeforscht werden. Verteidiger Peter Philipp beantragte die Ausforschung und Ladung sämtlicher Zeugen. Dem Antrag wurde stattgegeben. Der Prozess wurde vertagt. Ein Termin im März wird angestrebt, eine Videokonferenz angedacht.