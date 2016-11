Der erste Musicalworkshop für Bühnenflöhe ging in der Tanzwelt Zehender in Wr. Neustadt über die Bühne.

Tanina Beess und Andrea Schottleitner spielten gemeinsam mit 13 "Zwergen und Feen" ein Stationentheater für die Eltern. Fleißig wurde am Nachmittag geprobt und gesungen, getanzt und Theater gespielt. Auch eine Jause mit Zwergenpizza, Hagebuttentee und Lebkuchen durfte nicht fehlen.

Die Eltern kamen am Ende des Workshops und bekamen ein ganzes Theaterstück präsentiert, das "drinnen" im Zwergenhaus und "draußen" in einer Schneelandschaft mit zugefrorenem See spielte.