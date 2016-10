„Damit wird die Stoßrichtung Abenteuer der niederösterreichischen Tourismusstrategie weiter umgesetzt. Die ecoplus Regionalförderung trägt damit einem wesentlichen Trend im Tourismus Rechnung, der auf das aktive Erleben in der Freizeit setzt", erklärt Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Dr. Petra Bohuslav.

"Besucherinnen und Besucher sollen den Naturpark Hohe Wand in Zukunft noch intensiver erleben können. Abenteuer stehen bei unseren Gästen hoch im Kurs, sie suchen in der Freizeit Abwechslung vom Alltag, Naturerlebnisse und Aktivprogramme. Diesem Trend tragen wir Rechnung", betont Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Dr.in Petra Bohuslav.

Naturpark Hohe Wand

"Mit den Maßnahmen statten wir den Naturpark Hohe Wand für kommende Besuchergruppen optimal aus", so Bgm. Josef Laferl, Obmann des Schneeberglandes. "Die Bedürfnisse nach Abenteuern in der Natur werden vom Naturpark bereits zielgenau erfüllt – nun gilt es, dies noch stärker erlebbar zu machen. Wir rüsten uns heute für die Zukunft."

Davon ist auch ecoplus Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki überzeugt: "Wesentlich ist, heute am Ball zu bleiben, um in der Zukunft einer der wesentlichen Player zu sein. Der Naturpark Hohe Wand als Top-Ausflugsziel Niederösterreichs ist ein wichtiger Anziehungspunkt für Besucher der Region – und das soll auch weiterhin so bleiben."