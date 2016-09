Fünf Jahre sind für die Macher des „Circus Delüxse“ genug, deswegen geht‘s heuer gleich zwei Tage rund: „Schall & Rauch“ heißt das neue Festival, das am 21. und 22. Oktober in der Arena Nova über die Bühne geht. Während der erste Tag den Gitarreros gehört, wird am zweiten Tag der Plattenteller gedreht.

Der Name kommt nicht von ungefähr, wie die Veranstalter Fabian Wenninger und Martin Fischer erklären: „In Zeiten von Facebook, Smartphones und Co. ist vieles nur Schall und Rauch. Wir machen ein ehrliches Festival mit einer guten Location, guter Musik und einer fetten Anlage.

Wichtig war uns vor allem, dass Bands und DJs aus der Region kommen und es kein zusammengekauftes Line Up von irgendwo ist. Wir wollen zeigen, dass das auch geht.“