Einmal mehr gehen wegen des Verkehrskonzepts in der Siedlung die Wogen hoch. Ausschlaggebend war diesmal ein Brief der Stadt an die Bewohner, dass die eigentlich fixierte „Wohnstraßenlösung“ in der Warteschleife hängt.

In dem Brief heißt es, dass eine Gruppe von Bewohnern mit zusätzlichen Überlegungen zur Verbesserung der Situation an die Stadtverwaltung herangetreten sei. Deswegen werde jetzt eine Anrainer-Arbeitsgruppe eingerichtet, in der aus jeder Gasse eine Person und aus jedem mehrgeschoßigen Wohnbau eine Person entsendet werden soll.

Wie die NÖN berichtete, hatte die Mehrheit der Bewohner bei einer Umfrage eigentlich zuvor für eine „Wohnstraßenlösung“ gestimmt. Unter anderem sollte dabei die Betonsperre der Heinrich-Heine-Gasse fallen und diese ebenfalls zu einer Wohnstraße werden.

Kein Gehör für "normale Bürger"?

Allerdings gab es dagegen schon bald massive Proteste der dortigen Anwohner, weil sie eine Steigerung der Verkehrsbelastung befürchten. Mit dem jetzigen Rückzieher der Stadt gibt es allerdings wieder großen Ärger bei den Befürwortern der eigentlich geplanten Verkehrslösung.

„Jetzt hat die Stadt Geld für die Verkehrsplanung ausgegeben, dann ist erst wieder alles anders. Das ist unverständlich“, meint etwa ein Bewohner. Ein anderer befürchtet, dass die Bewohner der Siedlung nun endgültig gegeneinander ausgespielt werden und noch mehr Streit die Folge sei.

Wiederholt wurde an die NÖN auch die Vermutung herangetragen, dass hier Neustädtern mit „Promi-Bonus“ oder „Rathaus-Nähe“ mehr Gehör geschenkt werde als „normalen Bewohnern“, was aber bisher seitens der Stadt vehement bestritten wurde. Zu den neuesten Entwicklungen geben sich die Verantwortlichen wortkarg: „Eine Gruppe an Anrainerinnen und Anrainern hat sich mit neuen Vorschlägen gemeldet. Deshalb werden nun alle eingeladen, sich nochmals mit möglichen Lösungsvorschlägen auseinanderzusetzen,“ heißt es aus dem Rathaus.