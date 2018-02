Der 22-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt und ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag waren gegen 22.00 Uhr nach einer Faschingsveranstaltung am Koloman-Wallisch-Platz in Streit geraten. Dabei dürfte der Niederösterreicher den Steirer im Gesicht verletzt haben.

Bei den folgenden Erhebungen ging der 22-Jährige plötzlich auf einen Polizisten los. Nach dem Einsatz von Pfefferspray wurde der Angreifer am Boden fixiert und festgenommen. Bei der Einvernahme am Aschermittwoch war der Niederösterreich zwar geständig, gab aber an, sich an Einzelheiten nicht erinnern zu können. Er wurde angezeigt.