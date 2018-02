Am 13. März sind die Mönche des Shaolin Kung-Fu mit ihrer neuen Show „A mi to fo – Buddha sei mit euch“ in der Arena Nova zu Gast. Mit der Beherrschung ihres „Qi“, ihrer Körperenergie, lassen die Mönche durch Atmung und Training Steinplatten, Holzlatten und Eisenstangen auf ihren Körpern und Köpfen zerschellen, liegen auf Speeren, Schwertern und Nagelbrettern und richten sogar Speerspitzen gegen ihre Kehlen.

Die geheimnisvolle Mönchsstadt Shaolin am Fuße des heiligen Berges Song Shan ist seit Jahrhunderten körperliches, geistiges und spirituelles Zentrum Chinas. Vor mehr als 1.500 Jahren begründete der indische Mönch Damo hier den Zen Buddhismus und lehrte die Mönche Körperübungen, die er Kung-Fu nannte. Nun präsentieren 19 der besten Meister und Shamis (Schüler) ihre unglaublichen Fähigkeiten, jenseits der Grenzen der Physik in der Arena Nova. Beginn der Show ist um 19 Uhr.

Die NÖN verlost 3x2 Tickets. Einfach ein kurzes E-Mail mit Kontaktdaten an die NÖN unter „redaktion.neustadt@noen.at“ mit dem Kennwort „Shaolin Mönch“ schicken, um mitzuspielen.