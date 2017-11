Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie war eine der Gründungsideen der Ferdinand Porsche FernFH. Das lebt die FernFH seit mehr als zehn Jahren, und das wurde nun durch das Audit „hochschuleundfamilie“ auch offiziell bestätigt: Für das große Engagement der Bildungseinrichtung in Sachen Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie erhielt die FernFH von Familienministerin Sophie Karmasin das staatliche Gütezeichen „hochschuleundfamilie“ verliehen.

Gute Voraussetzungen für eine Balance zwischen Familie, Beruf, Studium und Freizeit: Das suchen Mitarbeiter_innen in ihrem Job, das brauchen Studierende, um nachhaltig erfolgreich aber auch ausgeglichen und zufrieden sein zu können. Diese Voraussetzungen bietet die Ferdinand Porsche FernFH sowohl seinen über 700 Studierenden, als auch den rund 50 Mitarbeiter_innen und über 160 Lehrenden. Das ist jetzt auch „amtlich“: Denn Familienministerin Sophie Karmasin hat der Ferdinand Porsche FernFH im Rahmen einer festlichen Veranstaltung am Erste Campus Wien das staatliche Gütezeichen Audit „hochschuleundfamilie“ verliehen.

Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie steht bei FernFH-Geschäftsführer Axel Jungwirth ganz oben auf der Agenda: „Für viele unserer Studierenden ist ein Fernstudium die einzige Möglichkeit, überhaupt ein Studium absolvieren zu können.“ Was das Zertifikat für die FernFH bedeutet? „All das institutionell verankern, was bei uns ohnehin gelebt wird: die Flexibilität, die unsere Studierenden erfahren, und die Freiräume, die unser Arbeitsmodell unseren Mitarbeiter_innen und Lehrenden bietet“, erklärt Jungwirth, „darüber hinaus wollen wir damit auch unser breites Angebot im Bereich der Vereinbarkeit von Hochschule und Familie verstärkt sichtbar machen.“

Familienfreundlichkeit entscheidender Wettbewerbsfaktor

In diese Kerbe schlägt auch die Familienbeauftragte der Ferdinand Porsche FernFH, Andrea Waldherr: „Die Zertifizierung rückt ins Bewusstsein, was wir an unserer Fern-Fachhochschule für unsere Mitarbeiter_innen und Studierende bereits anbieten. Und sie fördert an unserer Bildungseinrichtung auch den bewussten Umgang mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie.“

Die Wichtigkeit dieses Themas unterstrich Familienministerin Karmasin bei der Verleihung des Gütezeichens: „Familienfreundlichkeit entwickelt sich immer mehr zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Die ausgezeichneten Hochschulen haben das erkannt und mit großem Engagement vielfältige familienfreundliche Maßnahmen entwickelt. Sie leisten einen wichtigen Beitrag auf unserem Weg, Österreich zum familienfreundlichsten Land Europas zu machen.“

Ein kurzer Auszug über bereits gesetzte bzw. geplante Maßnahmen der Ferdinand Porsche FernFH in Sachen Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie: