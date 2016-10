Absolventen feierten in Tracht .

Auch die ältesten Lehrgänge bis zu 1966 feierten in Dirndl und Lederhosen. Direktor Gerhard Janovsky begrüßte in seiner Rede Stadtrat Franz Piribauer, Sponsor der E-Autos Ferdinand Schwarz und Gemeinderat Dietmar Seiser. Programmpunkte wie die Führung durch das Schulgebäude und das Nachschlagen in alten Klassenbüchern wurden reichlich genutzt.

Die Modenschau von Trachtenmode von Elke Wainig, in der sie von Lehrern und Schülern der HAK unterstützt worden ist, war ein Highlight des Abends. Die jetzigen Schüler der HAK halfen bei der Organisation des Festes mit und versorgten die Gäste mit Speis und Trank des Schulbuffets. Auch Erinnerungsfotos für die Absolventen von Foto Steiger konnten erworben werden.

Zwei Partnerfirmen zweier Klassen, Weltladen und das Autohaus Allradzentrum (Nissan), waren anwesend. So wurde bis in den späten Abend gemütlich beisammen gesessen und alte Erinnerungen geweckt.