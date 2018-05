Neben einer Modenschau, bei der aktuelle Kollektionen der Pernitzer Betriebe gezeigt wurden, und der unterhaltsamen Tanzvorführung der Tanzschule Hoffmann-Polz, gab es vor allem für die Kinder viel zu erleben: Riesenseifenblasen, Alpaka-Streichelzoo und die Nimm2 Pirateninsel, wo unter anderem Flaschenpost gebastelt und Fotos gemacht werden konnten.

Auch das kulinarische Angebot der Pernitzer Vereine und Betriebe ließ keine Wünsche offen. „Wir sind froh und dankbar, dass wieder so viele Leute da sind und die Pernitzer Betriebe sich in gelöster Atmosphäre bei schönem Wetter präsentieren konnten“, so Franz Schönthaler, Stellvertretender Obmann der Pernitzer Iniative, denn Nahversorgung werde erst dann schmerzlich vermisst, wenn sie nicht mehr da ist.