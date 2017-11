Nahezu 1.000 Personen werden in Adi Michels neuem Buch angeführt, die mit dem Piestingtal in überregionaler Bedeutung in Beziehung standen. Manche waren nur für kurze Zeit im Piestingtal, manche verbrachten dort wichtige Epochen ihres Lebens.

„Ich bin stolz auf die Fülle der Persönlichkeiten, darunter auch fast 200, die sehr bekannt sind. Bei einigen dagegen war ich selbst überrascht“, sagt Adi Michel. Unter den Personen sind Maler, Architekten, Literaten, Schauspieler, Musiker, Sportler, Wissenschaftler sowie Repräsentanten des öffentlichen Lebens.

ÖVP-Bürgermeister Hubert Postiasi freut sich über das kulturelle Engagement des Autors: „In dem Buch erfährt man allerhand Neues und es ist wichtig, dass diese Informationen auch in der schnelllebigen Zeit des Internets in Büchern festgehalten werden.“

Bei der Buchpräsentation wurde ein kleiner repräsentativer Querschnitt vorgestellt. Im Buch sind diese in knappen Stichwörtern mit Bildern erfasst. Musikalisch wurde der Abend von dem Musikerduo „Adi und Eddie“, bestehend aus Adi Michel und Thomas Mihajlovic, untermalt.