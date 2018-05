„Wenn Sie Pech gehabt hätten, säßen wir heute hier wegen Mordes. Die Sache hätte ganz anders ausgehen können“, so Richter Kurt Weisgram zu einem 19-jährigen Kenianer, der am 29. Oktober einen Freund im Zuge einer Rauferei mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Laut Staatsanwaltschaft kam es am Bahnhof zu der Schlägerei, wobei das Opfer mit mehreren Faustschlägen verletzt wurde, zu Boden ging und dann mit der Flasche auf den Kopf geschlagen wurde, sodass diese sogar zerbrach.

Richter Weisgram: „Hätte auch anders ausgehen können.“ | NOEN, Baldauf

Der Verteidiger: „Der junge Mann bekennt sich schuldig, wurde aber zuvor schwer provoziert.“ Der Angeklagte: „Wir waren zu dritt unterwegs und stiegen aus dem Zug, als mich mein Freund Neger nannte und aggressiv wurde. Er ging zuerst mit der Flasche auf mich los, ich habe eine Narbe davon. Dann lagen wir am Boden und ich hatte die Flasche in der Hand. Ich habe sie ihm auf den Kopf geschlagen.“

Da der junge Mann unbescholten ist und sich bei seinem Freund, der ihm die Schlägerei sichtlich nicht nachträgt, vor Gericht entschuldigte, gab es eine Diversion. Er muss 140 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.