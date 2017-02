Jährlich erkranken knapp 37.000 Österreicherinnen und Österreicher an Krebs. Die Heilungschancen erhöhen sich zunehmend mit der Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten.

„So auch im Landesklinikum Wiener Neustadt, welches mit seinem kompetenten Fachpersonal am Institut für Radioonkologie und Strahlentherapie, der Abteilung für Onkologie sowie auf der Abteilung für Chirurgie eine Versorgung im europäischen Spitzenfeld bietet. Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen besprechen in regelmäßigen interdisziplinären Tumorboards onkologische Fälle, um die optimale Therapie festzulegen. Diese Vernetzungen spielen im Bereich der Krebstherapie eine wichtige Rolle“, so der Regionalmanager der NÖ Landeskliniken-Holding in der Thermenregion, Viktor Benzia.

„Kind des Landesklinikums“

Ab sofort übernimmt nun Martina Metz die Leitung des Institutes für Radioonkologie und Strahlentherapie. Als sogenanntes „Kind des Landesklinikums“ absolvierte sie ihren gesamten medizinischen Werdegang in Wiener Neustadt. Nach Abschluss ihres Turnus und der anschließenden Facharztausbildung, war sie lange Zeit als 1. Oberärztin am Institut für Radioonkologie und Strahlentherapie tätig.

„Das „Mitgestalten“ im Institut und die Zeit als interimistische Leiterin haben mir gezeigt, wie wichtig es ist für beste Arbeitsbedingungen zu sorgen, damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert gute Arbeit verrichten können“, so Dr. Metz zu einer ihrer Kernaufgaben in der Übernahme des Primariats.

Für gelebtes "Miteinander"

Auch das „Miteinander“, insbesondere mit der Abteilung für Onkologie, liegt Metz am Herzen: „Die Fachkompetenzen zweier primär onkologisch verankerten Disziplinen, wie das Institut für Radioonkologie und Strahlentherapie und die Abteilung für Onkologie, müssen in ihrer Eigenständigkeit am Landesklinikum bestehen. Damit bilden sie eine hervorragende Basis für eine wertschätzende und intensive Zusammenarbeit im Sinne der Patientinnen und Patienten.“

„Es ist schön, dass sich mit Metz, eine Spezialistin auf dem Gebiet der Radioonkologie und Strahlentherapie im Rennen um das Primariat durchsetzen konnte. Dies beweist einmal mehr die hohe fachliche Expertise, die im Landesklinikum Wiener Neustadt gegeben ist. Ich wünsche ihr einen guten Start und viel Erfolg für die neue Herausforderung am Landesklinikum“, freut sich der Ärztliche Direktor Peter Gläser.