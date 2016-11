Dreist und brutal ging ein 34-jähriger Rumäne bei seinen Beutezügen zwischen November 2015 und Mai 2016 auch im Bezirk Wiener Neustadt vor. Bereits im Juli klickten die Handschellen, er schwieg jedoch beharrlich zu den Vorwürfen.

Durch akribische Ermittlungsarbeit der Polizei und vorbildliche Spurensicherung der örtlichen Polizeidienststellen ist nun gewiss: Der Rumäne ist für 109 Straftaten verantwortlich. An 30 Tatorten brach er in den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen ein.

Nicht zimperlich war er, wenn er überrascht wurde. Einen Hausbesitzer in Bad Fischau-Brunn soll er mit einer Axt attackiert haben, auch mit einer Gaspistole soll er geschossen haben. Im Jänner stellte die Polizei DNA-Spuren sicher. Nach der Auswertung war klar, dass es ein Rumäne ist. Die Täterbeschreibung skizzierte einen sportlichen, 20 bis 30 Jahre alten Mann, der rund 1,75 Meter groß sein soll. Gesucht wurde nach ihm mit Straßensperren und Hubschraubern.

In Winzendorf-Muthmannsdorf öffnete UBL-Bürgermeisterin Ernestine Sochurek der Polizei zwei leer stehende Gebäude: das ehemalige Gasthaus Kalkmetzen und das Lagerhaus. Wie sich herausstellte, schlief der Serieneinbrecher tatsächlich in leer stehenden Objekten und lagerte hier auch sein Diebesgut. Gestohlen hat er meistens nur kleine Dinge wie Geld und Schmuck. „Mit dem Diebesgut kaufte er sich eine Wohnung in Rumänien und ein teures Auto“, informiert Johann Götz vom Landeskriminalamt NÖ. Unterwegs war er aber mit den Öffis.

Einbruchsserie

Täter: 34-jähriger Rumäne, der auch vor Gewalt nicht zurückschreckte.

Zeitraum: zwischen November 2015 und Mai 2016.

Strafttaten: insgesamt 109, davon 30 Einbrücher in den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen: Wöllersdorf, Bad Fischau-Brunn, Winzendorf, Weikersdorf, Würflach, Willendorf und Grünbach.

Schadenssumme: 218.000 Euro, davon Diebesgut im Wert von 111.000 Euro und Sachschäden über 107.000 Euro.

Diebesgut: Schmuck, Münzen, Bargeld, Uhren sowie Mobiltelefone.

Körperverletzungen: In Brunn soll er einen Hausbesitzer mit einer Gaspistole und einer Axt attackiert haben. Zweimal soll er Pfefferspray eingesetzt haben.

Festnahme am 8. Juli 2016 am Grenzübergang Nickelsdorf. Nachweis der Straftaten durch akribische Polizeiarbeit.