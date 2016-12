Die SPÖ-Vorsitzende Cornelia Kogler erklärt: „Bürgermeister Karnthaler lässt jegliche Führungskompetenz vermissen, agiert seit Monaten wie ein selbstherrlicher Monarch und stellt uns stets vor vollendete Tatsachen, in dem er uns kaum Zahlen, Daten und Fakten gibt. Drüber fahren, sündteure Projekte starten und sich dann wundern bzw. ‚schockiert‘ zeigen, wenn man konstruktiv-kritische Oppositionsarbeit betreibt, das passt nicht zusammen. Und damit stellen sich er und seine ÖVP gegen mindestens 37 Prozent der Bevölkerung, die uns bei der letzten Wahl ihr Vertrauen geschenkt haben. Selbstverständlich verweigern wir nicht die Mitarbeit im Gemeinderat, ganz im Gegenteil. Wie in der Vergangenheit auch werden wir in den nächsten Jahren alles daran setzen, dass sich unser Ort positiv weiterentwickelt.“

Deshalb werde man natürlich wieder die Mandate annehmen. Der Schritt sei gesetzt worden, um auf die untragbare Situation aufmerksam zu machen.

Kitzmüller-Schütz: "Vertrauen missbraucht"

Die ÖVP reagiert scharf auf die neuen Entwicklungen. ÖVP-Parteiobmann Markus Kitzmüller Schütz: "Die Genossen haben mit ihrer Aktion das Vertrauen aller Menschen in Lanzenkirchen missbraucht. Wer aus parteitaktischen Gründen bereit ist, eine ganze Gemeinde im Stich zu lassen, beweist, dass ihm die Zukunft von Lanzenkirchen völlig egal ist. Dieses politische Spiel ist verantwortungslos und nicht zu rechtfertigen."

Die SPÖ-Obfrau und ihr Team hätten allen vor Augen geführt, dass die Partei wichtiger sei als die Arbeit für die Gemeinde. Markus Kitzmüller-Schütz: "Deshalb können wir die SPÖ vorerst nicht mehr als verlässlichen Partner sehen, wenn es um die Entwicklung von Lanzenkirchen geht. Schließlich müssen wir jederzeit und bei jedem Thema damit rechnen, dass die Genossen die Arbeit wieder niederlegen, weil sie mit ihrer Rolle in der Opposition nicht klar kommen."

Diese völlig absurde Aktion wäre vielleicht noch verzeihlich gewesen, wenn die SPÖ-Spitze von Lanzenkirchen ihren Irrtum selbst eingesehen hätte, so Kitzmüller-Schütz weiter. Aber es mussten erst National- und Bundesräte ausrücken, um diesen Irrweg zu beenden. "Von Vernunft oder Einsicht ist bei den roten Arbeitsverweigerern bis heute nichts zu merken. Nach diesem Rücktritt von Rücktritt ist die gesamte Führungsriege der SPÖ Lanzenkirchen erst recht rücktrittsreif", so der Lanzenkirchner VP-Parteiobmann Markus Kitzmüller-Schütz.