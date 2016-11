Am 8. November 2016 fuhr die interessierte Gruppe in den 5. Wiener Bezirk.

Die Militärgymnasiasten zeigten sich begeistert von der Farbenpracht der für den Menschen so bekannten und wichtigen Elemente und Verbindungen wie z. B. Gold, Eisen oder Schwefel. Einige Schüler wurden in der Kaffeehausatmosphäre des Museums von einer Privatvorlesung des Veranstalters, Univ.Prof. Dr.Unfried, überrascht.

MilRG

Die MilRG-Chemie-Gruppe konnte noch am Abend in einem spannenden Vortrag des Leiters der Forschungsabteilung der Treibacher Chemischen Werke, des Industrie-Flaggschiffs von Kärnten und eines der high-tech-Forschungsunternehmen Österreichs. ).

Dabei gewannen sie höchst interessante Einblicke in die wirtschaftlichen Zusammenhänge des Weltmarktführers in der Herstellung von Spezialprodukten wie: Zündsteine für Feuerzeuge, Abgaskatalysatortechnik, Recycling von Schwermetallen in der Trinkwasseraufbereitung oder -herstellung von Speziallegierungen für die Medizintechnik, etwa für Hüftgelenke.