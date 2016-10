Als Elfie Pfeisinger in „Braunschlag“ und als „Vorstadtweib“ wurde Schauspielerin Nina Proll nicht nur mehrfach ausgezeichnet, sondern sie entwickelte sich auch zu einem TV-Liebling bei den österreichischen und deutschen Zuschauern. Doch ihre wahre Leidenschaft galt schon immer der Musik und im Speziellen den Liedern der 20er- und 30er-Jahre.

In ihrer Soloshow „Vorstadtlieder“, die die Schauspielerin am 18. November ab 20 Uhr in der Arena Nova auf die Bühne bringt, steigt Nina Proll in die Bars und Spelunken der Vorstadt, gräbt in Vergessenheit geratene Chansons und Lieder aus, um sie neu zu interpretieren. Begleitet von einer Acht-Mann-Band und vier Tänzern singt sie über die Vorstadt und ihre Bewohner und bietet ein buntes Programm mit teils frivolen, teils lustigen Liedern.

"Ich wollte unbedingt zum Musical“

Musik und die „Vorstadt“ haben Schauspielstar Nina Proll schon fasziniert als sie noch in Österreichs nördlichstem Dorf – in Haugschlag – zur Schule ging. „Ich liebte Musik, wollte unbedingt zum Musical und das ging nur in der Stadt“, so Proll von ihrer Jugend. Sie zog nach Wien, studierte Musical am Performing Arts Center und erkundete die Großstadt.

Mit ihrem musikalischen Leiter Christian Frank erarbeitete sie ein humorvolles Programm mit teilweise neuen Texten und ungewohnten musikalischen Arrangements. „Ich denke, dass ich den Beinamen ,Vorstadtweib‘ nicht mehr loswerde, also warum nicht aus der Not eine Tugend machen“, so Proll. Karten sind zum Beispiel bei Wien Ticket oder Ö-Ticket erhältlich.