Die Zauberkünstler Thommy Ten und Amélie van Tass sorgen kommenden Freitag und Samstag für ein magisches Wochenende in Wiener Neustadt: Am 2. Februar entführen die Weltmeister der Mentalmagie bereits zum zweiten Mal in der Arena Nova die Besucher in die Welt des Gedankenlesens und der einzigartigen Illusionen.

In der weltweit größten Talenteshow „America’s got Talent“ erreichten die beiden aus 100.000 Bewerbern den 2. Platz und begeisterten in acht Shows jeweils 16 Millionen Zuseher. Nach der Show am Freitag geht es für den Niederösterreicher Thommy Ten und Amélie van Tass in den Fischapark.

Am Samstag wird es im Einkaufszentrum magisch: Ab 11 Uhr haben die Besucher die einmalige Gelegenheit, einen Auszug aus der atemberaubenden Show des Magierduos live und hautnah zu erleben und sich bei einem anschließenden „Meet & Greet“ ein persönliches Autogramm zu sichern. Auch Centermanager Christian Stagl zeigt sich sichtlich begeistert von der Zaubershow: „Mit Thommy Ten und Amélie van Tass bieten wir unseren Besuchern im Fischapark Entertainment auf höchstem Niveau.“