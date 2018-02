Am Samstag ist der 10. Unterberg-Tourenschilauf angesagt, Start ist um 9 Uhr beim Unterbergparkplatz (Thal). Der Lauf findet im Gedenken an den im Jänner 2013 in einer Lawine am Göller tödlich verunglückten Piestingtaler Hannes Schwaiger statt.

Mehr dazu unter https://www.facebook.com/events/214404219118114/

Der nächste Höhepunkt geht dann am 24. Februar im Schigebiet Unterberg über die Pisten: Denn da findet der nächste NÖ Familienschitag im Naturschneeparadies Unterberg statt. Von 9 bis 12 Uhr können sich die Familien am Stand der NÖ Familienland GmbH für das Schirennen anmelden und erhalten ihre Startnummern, ab 11.30 Uhr beginnt der Wettkampf auf der Piste.

Um 14 Uhr prämiert Landesrätin Barbara Schwarz die Siegerinnen und Sieger des Familienschirennens. Außerdem wird Kinderschminken, kostenloser Punsch und Kinderpunsch geboten. In Kooperation mit der Snow Fun Academy können sich fortgeschrittene Schifahrerinnen und Schifahrer im Rahmen von "Race & Fun" an actionreichen Aktivitäten wie Bagjump versuchen.