Statt einem Monat vor Weihnachten veranstaltete der Musikverein Zillingdorf-Eggendorf seine Benefizkonzerte zugunsten der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“ vergangene Woche. Unter dem Motto „Frühlingskonzert der Solisten“ wurde sowohl erstmals im Kurt Schedler-Zentrum als auch am Vorplatz des Franz Bauer-Theussl Haus der Musik gespielt.

Insgesamt konnten 2.497 Euro an Spenden gesammelt werden. 20 Solisten zeigten ihr Talent und begeisterten in Stücken wie zum Beispiel „Bugler‘s Holiday“, „Zwei Supermänner“, „Jazzin‘ It Up“ oder „Bayrische Polka“. Großen Applaus erntete auch „Da Krodnhaufn“, die jungen Nachwuchstalente des Musikvereins, die unter anderen Haydns „Andante from Surprise Symphony“ zum Besten gaben. Moderiert wurden die Konzerte von der Wiener Schauspielerin Johanna Lonsky, die mit „Ich kann den Novotny nicht leiden“ ebenfalls als Solistin auftrat.

Traditionell wurden auch Bilder ortsansässiger Künstler verlost. In Eggendorf gab es ein Gemälde von Othmar Gruber zu gewinnen und in Zillingdorf stellte Ernst Czerkhold ein Bild zur Verfügung. Franz Lichtenwörther war der glückliche Gewinner. Obmann Florian Fux ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Ich bin sehr stolz auf die Musikanten, die bei den beiden Konzerten alles gegeben haben. Unsere super Outdoor-Location und das spitzen Wetter trugen ebenso zum Erfolg unserer ersten Frühjahrskonzerte bei.“ Aber auch die Gesamtbilanz kann sich sehen lassen: Insgesamt konnte der Musikverein mit über 35 Konzerten 72.538 Euro für „Licht ins Dunkel“ erspielen.