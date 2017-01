Die Begeisterung war nicht nur bei den Teilnehmern sondern auch bei den zahlreichen Zuschauern spürbar. Durch das Programm Platzsprecher Werner Brunner, der den Skiflugtag gemeinsam mit Ortsvorsteher Walter Schwarz, in Anlehnung an die Olympischen Winterspiele von Innsbruck 1976, in drei internationalen Sprachen eröffnete.

Die Athleten mussten sich nach dem freien Training, in drei Durchgängen beweisen. Von den drei Ergebnissen wurde das schlechtere gestrichen und so die Sieger ermittelt. So bot sich den Zuschauern bei Verpflegung und bester Stimmung, ein nervenzerreißendes Spektakel.

Bei der Siegerehrung gab es für alle Teilnehmer eine Urkunde. Die Besten erhielten einen Pokal, welcher von Ehrengast ÖVP-Bürgermeister Josef Freiler überreicht wurde.

Bei den Kindern konnte sich Mathias Buchner aus Tiefenbach vor Jakob Pürrer (Stang) und Magdalena Pürrer (Stang) durchsetzen. Den Bewerb in der Disziplin Snowboard gewann Daniel Beisteiner aus Kirchschlag vor Daniela Vollnhofer (Stang). Der Sieg bei den Herren ging an Manuel Sanz aus Lichtenegg vor Arnold Schwarz (Stang) und Hölzl Florian (Stang).

Den Schanzenrekord von neun Metern hält René Reisner aus Obereck.