Bier kaufen kann jeder, Bier brauen hingegen nicht. Felix Prandstätter (25) macht zweiteres aber schon seit längerem, mit Erfolg: Am Wochenende konnte er einen Staatsmeistertitel nach Wiener Neustadt holen. Sein Bier in der Kategorie Hobbybrauer/„Pale Ale“ schmeckte der Jury bestehend aus Braumeistern und Biersommeliers am besten.

Rund 500 Biere in verschiedenen Kategorien

Eine kräftige orange Farbe sowie eine feine Mangonote konnte die Verkoster überzeugen. „Ich hab‘ schon gewusst, dass es ein gutes Bier ist, sonst hätte ich es ja nicht eingereicht. Allerdings habe ich nicht mit dem Sieg gerechnet, weil es eine recht schwierige Kategorie ist. Dass ich gewinne, freut mich deswegen besonders.“

Urkunde und Siegerbusserl

Insgesamt wurden vor der Preisverleihung rund 500 Biere in verschiedenen Kategorien in den Sparten Hobbybrauer und gewerbliche Brauer eingereicht. Felix Prandstätter reichte gleich sechs verschiedene Biere ein: „Ich hab vor der Preisverleihung nur gewusst, dass ich mit einem auf dem Stockerl gelandet bin, für mich war es also auch spannend.“

Einen Geld- oder Sachpreis gibt es bei den Staatsmeisterschaften im Bierbrauen (veranstaltet von der „IG Bier“) übrigens nicht. Die Urkunde und das Siegerbusserl von Freundin Theresa Seyser waren aber Lohn genug.