„Nach der Schließung des Kleintierzoos im Stadtpark war für uns klar, dass wir den Kindern und Familien hier eine adäquate Alternative bieten müssen. Außerdem war Wiener Neustadt bislang nicht mit modernen, attraktiven Kinderspielplätzen gesegnet. Also haben wir hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, erklärt Baustadtrat DI Franz Dinhobl.

Der Stadtrat weiter: „Wir bieten den jungen Familien in der Stadt damit eine ganz neue Freizeitmöglichkeit mitten im Herzen der Stadt an. Ich bedanke mich in dem Zusammenhang auch beim Land Niederösterreich, dass dieses Projekt durch eine Förderung erst möglich gemacht hat. Mein Dank gilt auch den Rotariern, die den neuen Spielplatz ebenfalls unterstützen.“