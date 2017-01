Sein Büro hatte der langjährig in Wiener Neustadt tätige Rechtsanwalt zuletzt in der Neunkirchner Straße: Josef „Sepp“ Holzmüller (zweifacher Familienvater) verunglückte am Samstagvormittag bei einem Unfall im Skigebiet Hauser Kaibling (Bezirk Liezen) tödlich.

Der 62-jährige Skifahrer war dort laut der Landespolizeidirektion Steiermark mit einem 37-jährigen Snowboarder aus Oberösterreich zusammengeprallt. Das Unglück passierte etwa 300 Meter oberhalb der Talstation des sogenannten Höfi-Express. Der Aufprall dürfte derart unglücklich gewesen sein, dass der Rechtsanwalt dabei tödliche Verletzungen im Kopfbereich erlitt. Vermutet wird ein Genick- oder Schädelbruch, zur Ermittlung der genauen Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. Was mit der Kanzlei passiert, ist noch unklar.