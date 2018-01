Das erste Ball-Highlight im neuen Jahr war ein Erfolg: Der Winternachtsball lockte am Samstagabend tausende Besucher in die Arena Nova.

Ein gelungener Startschuss für die Ball-Saison in der Stadt, bei der vor allem im Sparkassensaal Hochbetrieb herrscht. Dort finden nicht nur zahlreiche Schulbälle statt, sondern auch der Jägerball oder der Feuerwehrball.

Schon Ende Jänner kommt es zum „Ball-Wochenende“: Am 26. Jänner wird in der MilAK am „Ball in der Burg“ getanzt, am Tag darauf beim Schulball des Gymnasiums Gröhrmühlgasse (Sparkassensaal). Der Burgball geht heuer zum 58. Mal über die Bühne, dafür haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen: Zehn Live-Bands, vier DJs und eine Fotoecke mit einer heeresgrünen Harley Davidson warten auf die Besucher. Dazu wurde erstmals eine Kooperation mit dem ältesten Kaffeehaus der Welt, Daniel Moser, abgeschlossen.

Eines der Ballhighlights in Wiener Neustadt: Der „Ball in der Burg“ wird am 26. Jänner in der Theresianischen Militärakademie stattfinden. | Franz Baldauf

Ein weiteres Ball-Highlight ist der „trachtige“ 68. Jägerball am 23. Februar im Sparkassensaal, der von der Hubertusrunde Wiener Neustadt veranstaltet wird. Erst im April laden die Studentenverbindungen mit der Frühlingssoiree und die Freiwillige Feuerwehr zu ihrem Ball.

Vergeblich sucht man derzeit den Ball der SPÖ im Ballkalender. Der war erst vor zwei Jahren nach einer „Schaffenspause“ vom ÖGB-Zentrum in den Sparkassensaal übersiedelt. Parteichef Horst Karas: „An unserem angepeilten Termin ist der Saal leider mit den Tonkünstlern belegt. Wir überlegen aber derzeit, den Ball im Frühjahr, etwa mit einem ‚Tanz in den Frühling‘, nachzuholen.“