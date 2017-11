Zwei Lkws sind Anfang April bei einer Autofirma in Theresienfeld gestohlen worden. Kurz darauf wurden sie bei einem versuchten Bankomat-Diebstahl verwendet. Die Diebesbande brach mit einer Spitzhacke die Eingangstür einer Spar-Filiale auf und wollte dann mit Gurten und der Autos den Bankomat aus seiner Verankerung reißen, um ihn in einem der Lkws mitzunehmen. Zu dieser Zeit war der Geldautomat laut Staatsanwaltschaft mit 23.000 Euro befüllt.

Einer der Täter stand nun vor Gericht. Der vorbestrafte Georgier gab zu, an dem Automaten-Diebstahl beteiligt gewesen zu sein, aber nicht am Autodiebstahl. Seine drei Komplizen hätten ihn am Parkplatz vor dem Geschäft aussteigen lassen und er sollte den Platz überwachen. Als sie eine Stunde später wiederkamen, hätten sie die beiden Lkws mitgebracht. Dass die KFZ-Nummernschilder ebenfalls gestohlen gewesen sind, habe er nicht gewusst. Der Mann, der ihn für diesen Coup angeworben hat, habe aber auf diese Weise schon mehrere Bankomaten gestohlen und dann aufgebrochen. Er hätten einen Anteil an der Beute bekommen sollen.

Der Angeklagte wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, das Urteil ist nicht rechtskräftig.