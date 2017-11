Im Fahrzeug der Rumänen wurde weitere Beute im Wert von rund 900 Euro entdeckt. Das Duo soll am selben Tag in fünf Geschäften ans Werk gegangen sein, die Verdächtigen wurden in Wiener Neustadt inhaftiert.

Die Polizisten waren am Donnerstag kurz vor 13.30 Uhr wegen Erhebungen in dem Geschäft in Theresienfeld. Sie bemerkten, dass einer der beiden Männer dem anderen ein Zeichen gab, kurz darauf verließ das Duo den Laden. Die Beamten hielten die Rumänen im Alter von 46 und 47 Jahren an und entdeckten bei einer Kontrolle das Diebesgut.

Das Fahrzeug der Männer war auf einem Parkplatz in der Nähe abgestellt, im Kfz stellte die Polizei u.a. gestohlene Lebensmittel, Zahnpasta, Motoröl und Werkzeug sicher. Die Beamten konnten den beiden Verdächtigen Ladendiebstähle in fünf Geschäften in Wiener Neustadt, Bad Fischau-Brunn und Theresienfeld nachweisen, berichtete die NÖ Landespolizeidirektion am Freitag. Bei der Einvernahme zeigte sich das Duo zu den meisten Tatvorwürfen geständig, hieß es in der Aussendung.