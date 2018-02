Rot Kreuz-Bezirksgeschäftsführer „abgeschossen“.

Schrecksekunde für Andreas Birnbauer, Geschäftsführer der Wiener Neustädter Rot Kreuz Bezirksstelle: Er wurde am Donnerstagvormittag auf der Südautobahn von einem anderen Auto „abgeschossen“. Birnbauer war auf dem Weg zu einer Geschäftsführer-Tagung, als er auf der A2 bei Mödling in einen Stau kam.

Schrecksekunde für Andreas Birnbauer, Geschäftsführer der Wiener Neustädter Rot Kreuz Bezirksstelle | Franz Baldauf

Am Stauende kam es dann zum Crash: Eine unachtsame Autofahrerin hinter Andreas Birnbauer übersah den Stau und krachte in das Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes, das wiederum in einen Lkw geschoben wurde.

„Ich habe sie im Rückspiegel immer näher gekommen sehen, da hat es schon gekracht“, so Birnbauer im NÖN-Gespräch. Er selbst kam ohne gröbere Verletzungen davon, „ein paar Prellungen, ich bin aber ok“. Die Autolenkerin erlitt Verletzungen an der Hand, gröbere Verletzungen dürften auch bei ihr ausgeblieben sein. Das Rot Kreuz Auto dürfte ein Totalschaden sein.