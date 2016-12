Das Ergebnis für Wiener Neustadt (mit Wahlkarten, aber ohne Briefwahl): Alexander Van der Bellen holte 50,54 Prozent der Stimmen, Norbert Hofer 49,46 Prozent der Stimmen.

Bei der Stichwahl im Mai war Norbert Hofer vor der Auszählung der Briefwahlkarten noch vor Alexander Van der Bellen gelegen, das hat sich bei diesem Wahlgang geändert.

Mit dem endgültigen Ergebnis rechnet man Montagnachmittag.

VdB-Zuwächse auch im Bezirk

In acht Gemeinden des Bezirks Wiener Neustadt-Land ist diesmal Alexander Van der Bellen vorne, bei der annullierten Stichwahl nur in zwei: in Bad Fischau (ist auch die Hochburg Van der Bellens mit 54,4 Prozent) und Katzelsdorf konnte Van der Bellen seine Vormachtstellung behaupten, in Felixdorf, Markt Piesting, Pernitz, Waidmannsfeld, Waldegg und Winzendorf konnte der Grüne Kandidat dem FPÖ-Bewerber Platz eins diesmal abluchsen.

FPÖ-Hochburgen finden sich wieder in der Buckligen Welt: Bad Schönau mit 73,5 Prozent und Hochneukirchen mit 73,3 Prozent für Norbert Hofer. Insgesamt setzte sich Hofer im Bezirk wieder an die erste Stelle – er erhielt 56,8 Prozent der Stimmen (bei der annulierten Wahl hatte er noch 58,5 %), Van der Bellen landete bei 43,2 Prozent (41,5 bei der annulierten Wahl).

Mehr dazu in der Print-Ausgabe der Wr. Neustädter NÖN.