Hey liebes NÖN-Team!



Ich möchte die gesamte Community in Österreich an meinen Glückstreffer teilhaben lassen.Bei meinen heutigen Fotospaziergang im Akademiepark in Wr. Neustadt hab ich einen wundervollen Augenblick mit meiner DSLR festhalten können. Grundsätzlich wollte ich das fotografieren schon beenden als ich im Augenwinkel etwas in den Bäumen bemerkte. Schnell die Kamera hochgezogen und so oft den Auslöser gedrückt wie ich konnte. Leider war nach knapp 3-4 Sekunden alles wieder vorbei und die 2 Eichhörnchen sprangen getrennt von einander die Äste entlang.



Erst als ich Zuhause die Fotos entwickelte sah ich das von den Fotos die ich von den beiden entzückenden gemacht habe , 1 von 10 Fotos, glücklicherweise wirklich etwas geworden ist. Nicht nur das es wirklich Glück braucht 1 Exemplar vor die Linse zu bekommen aber dann gleich 2 ? Und dann noch in so einer witzigen Position wo es wirklich danach aussieht als ob das untere Eichhörnchen das obere helfen würde nach oben zu kommen :) :) :) :) :). Ich hab mich total gefreut und möchte hiermit alle teilhaben lassen !



Seit Monaten schwebt mir schon vor mir endlich ein Zoomobjektiv von Canon zuzulegen aber konnte es aus finanziellen Gründen leider noch nicht verwirklichen. Aber ich denke ich muss mir mit meinem kommenden Weihnachtsgeld unbedingt eines leisten damit ich für den nächsten Glücksfall vielleicht gerüstet bin. Wer weiß vielleicht wäre ja dann noch ein schöneres und schärferes Bild dabei raus gekommen.So konnte ich eben nur durch den Cropfaktor ein fiktives Zoomen erzeugen was man dann leider auch an der Bildqualität sieht.

Auch auf Facebook lebe ich meine Lust an der Hobbyfotografie aus: mein Synonym lautet "Fotolinsal".



In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start in die kommende Woche!



Ganz liebe Grüße aus Wr. Neustadt!



Peter Thier

Volksbadgasse 43

2700 Wr. Neustadt

Tel.: 0664 - 46 57 651