Dienstag, 20. September

Lanzenkirchen . Kasperltheater, Gemeindesaal, 15 Uhr.

Wiener Neustadt. Wiesnkirtag in der Arena Nova, bis 25.9.

Mittwoch, 21. September

Krumbach . Business-Party, um 19 Uhr im Kultur- und Sportzentrum.

Waldegg . Blutspendeaktion von 15 bis 19 Uhr im Haus der FF-Wopfing.

Wiener Neustadt. Wiesnkirtag in der Arena Nova, bis 25.9.

Wiener Neustadt. Extreme Artistic-Show, um 16 und 19 Uhr am Zehnergürtel gegenüber Baseballfeld, bis 25.9.

Donnerstag, 22. September

Bad Schönau. Orgelkonzert, um 16 Uhr, Wehrkirche.

Gutenstein . Picknick des Seniorenvereins, im Pfarrgarten.

Kirchschlag . Vortrag mit Alex Pointner „Lernerfolg mit Methode“, um 16 Uhr im Passionsspielhaus.

Kirchschlag . Infotag der Caritas zum Thema „Pflege und Demenz“, von 16 bis 18 Uhr.

Wiener Neustadt. Wiesnkirtag in der Arena Nova, bis 25.9.

Wiener Neustadt. Extreme Artistic-Show, um 16 und 19 Uhr am Zehnergürtel gegenüber Baseballfeld, bis 25.9.

Wiener Neustadt. „Session“ in der Freigeist-Bar.

Freitag, 23. September

Bad Erlach. Eine heitere Musikrevue mit Peter Fridecky „Rote Lippen soll man küssen“, um 20 Uhr im Franz Ofenböck-Saal.

Bad Erlach. Tag der offenen Tür im Alten- und Pflegeheim Mater Salvatoris.

Bad Fischau - Brunn. „Hot Harvest 2016“ mit Mario Berger und Martin Moro, im Wein & Brot ab 20 Uhr.

Bad Fischau - Brunn. Lesung von Sabine Gruber aus ihrem Roman „Daldossi oder Das Leben des Augenblicks2, um 19.30 Uhr im Schloss.

Bad Schönau. „KLANGRAUM“ - Saxophon und Orgel, 19.30, Marienkirche.

Bromberg . Schnidahahn-Jaus’n bei ALLES Schwarz, um 15 Uhr.

Pernitz . Bücher-, CD- und Schallplattenflohmarkt, vom 14 bis 17 Uhr in der Ertler-Bücherstube, bis 24.9.

Waldegg . Sturmstandl und herbstliche Köstlichen, ab 17.30 Uhr am Friedrich Schmid-Platz.

Wiener Neustadt. Wiesnkirtag in der Arena Nova, bsi 25.9.

Wiener Neustadt. Extreme Artistic-Show, um 16 und 19 Uhr am Zehnergürtel gegenüber Baseballfeld, bis 25.9.

Wiener Neustadt. Vortrag „Austro Daimler“, um 18.30 Uhr im Stadtarchiv.

Wiener Neustadt. „Black Valley Dixie Tigers“ in der Freigeist-Bar.

Wiener Neustadt. Benefizabend für Sterntalerhof, mit Rock & Blues, ab 20 Uhr im SUB.

Winzendorf-Muthmannsdorf. Kabarett „Schluss mit Genuss?“ mit Guggi Hofbauer, um 19 Uhr, im Volksheim.

Winzendorf-Muthmannsdorf . Dirndl-Party, ab 20 Uhr im Cafe Jägsi‘s.

Samstag, 24. September

Bad Schönau. Flohmarkt ab 13.30 Uhr, am Dorfplatz.

Ebenfurth . „Strametz“, um 20 Uhr im Stadtsaal.

Katzelsdorf . Familienwandertag.

Kirchschlag . Sängerfest zum 150-jährigen Bestandsjubiläum, im Passionsspielhaus.

Lanzenkirchen . NÖ Familienwandertag, Start um 14 Uhr am Schlossplatz. Motto ist Kulturwanderung mit Besuch der Zinnfigurenwelt.

Lanzenkirchen „Wissen - Können - Zukunft“ – Informationstag für alle Generationen, von 9 bis 19 Uhr im Gemeindesaal.

Pernitz . Bücher-, CD- und Schallplattenflohmarkt in der Ertler-Bücherstube.

Wiener Neustadt. Open-House ab 10 Uhr in der Tanzschule Wenninger.

Wiener Neustadt. Wiesnkirtag in der Arena Nova, bis 25.9.

Wiener Neustadt. „Bass fährt durch Vol. 7“, ab 23 Uhr im SUB.

Wiener Neustadt. Extreme Artistic-Show, um 16 und 19 Uhr am Zehnergürtel gegenüber Baseballfeld, bis 25.9.

Wiener Neustadt. „Schützi & Rudl“ in der Freigeist-Bar.

Winzendorf-Muthmannsdorf. Oktoberfest ab 20 Uhr im Cafe Jägsi‘s.

Wöllersdorf-Steinabrückl. Kindertheater-Workshop, im Kulturheim Steinabrückl, von 10 bis 13 Uhr, bis 25.9.

Sonntag, 25. September

Bad Erlach. Wandertag, Treffpunkt um 14 Uhr am Kirchenplatz.

Bad Fischau - Brunn. Erntedankfest und Bauernmarkt im Pfarrsaal St. Martin.

Bromberg . Erntedankfest und Silberhochzeitstag mit Prozession und Dankgottesdienst, 10 Uhr, Bergkirche.

Lanzenkirchen . Erntedankfest in Föhrenau, ab 8.30 Uhr.

Lichtenegg . Wandertag, Treffpunkt um 9 Uhr beim Gh. Neumüller in Kaltenberg.

Pernitz . Ost-West-Musikfest – Kammerkonzert, um 19.30 Uhr im Pfarrheim.

Sollenau . Oktoberfest ab 10 Uhr im Leopold-Grünzweig-Zentrum.

Weikersdorf . Erntedankfest mit Prozession und rhythmischer Messe, um 8.15 Uhr.

Wiener Neustadt. Wiesnkirtag in der Arena Nova.

Wiener Neustadt. Extreme Artistic-Show, um 11 und 15 Uhr am Zehnergürtel gegenüber Baseballfeld.

Wiesmath . Erntedankfest.

Wöllersdorf-Steinabrückl. Erntedankfest in der Pfarrkirche Wöllersdorf, ab 10 Uhr.

Montag, 26. September

Theresienfeld . Vortrag „Kompost im Garten“, um 19 Uhr im Gemeindezentrum.

AUSSTELLUNGEN

WIENER NEUSTADT

Ausstellung zum Mädchenkonzentrationslager Uckermarkt - vom 22.9. bis 13.10, im Bildungszentrum St. Benhard, jeweils Di - Fr von 9 bis 16 Uhr.

„Zeichen setzen“ - Ausstellung der Wiener Neustädter Künstlervereinigung, bis 16.10. in St. Peter an der Sperr. Eröffnung am 21.9. um 19 Uhr.

„Aus den Trümmern“ – über den Wiederaufbau der fast völlig zerstörten Stadt. Im Stadtmuseum vom 30.9. bis 26.2.2017.

Ausstellung anlässlich des Jubiläumsjahres „350 Jahre Gymnasium in Wiener Neustadt“, bis 30.9. im BG Babenbergerring. Eröffnung am 15.9. um 18.30 Uhr.

Ausstellung von Maria Kober-Presenti, mit Keramiken und Bildern aus Uganda, in der Neukloster-Galerie bis 6.11.

„Bilder im Raum“ von Hermine Karigl-Wagenhofer in St. Peter an der Sperr.

Ausstellung der Wiener Neustädter Künstlervereinigung, vom 22.9. bis 18.10. in St. Peter an der Sperr.m Landespflegeheim.

BAD FISCHAU - BRUNN

„Federstrich & etwas Farbe“ von Gudrun Kainz und Elfie Macek, in der Blau-Gelbe Viertelsgalerie, bis 9.10. Vernissage 22.9. um 19 Uhr.

Miesenbach

„Wasser und Grafit - Ausstellung von Karl Sander“ im Gauermannmuseum, - 2.10.