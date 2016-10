Aufführung des Tennisvereins „Zwei Junggesellen in Nöten“ am 21., 22., 28., 29.10. jeweils um 19 Uhr und am 30.10. um 15 Uhr im Vereinshaus. Am Foto die Schauspieler: Babara Wolf, Sandra Dopler, Claudia Fellner, Gerhard Picher, Roman Schwarz, Robert Ostermann, Joachim Lenauer, Roswitha Schnalzer, Gabi Wolf, Christina Mayerhofer, Grete Schuster, Leonie Picher und Melanie Lenauer.

| Franz Stangl