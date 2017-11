Alle Veranstaltungen im Bezirk Wr. Neustadt.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Dienstag, 21. November

Matzendorf-Hölles. Perchtenlauf im Gasthaus Försterhaus.

Donnerstag, 23. Nov.

Katzelsdorf . Vortrag von Karl Essmann „3 Wege zu einem Gott – Judentum, Christentum, Islam“, um 19 Uhr in der Bücherei im G‘wölb.

Freitag, 24. November

Bad Erlach. Advent im Mater Salvatoris, bis 25.11.

Bad Erlach. Weihnachtszauber für Jugendliche und junge Erwachsene, um 17 Uhr hinter der Volksschule.

Bad Erlach. „Open Air Weihnachtsflair“, ab 17 Uhr am Vogelfreifeld in der „Baumstammarena“.

Bad Erlach. Tanzabend mit Live-Musik ab 19 Uhr im Café-Restaurant Sabine.

Bad Fischau-Brunn. Punschhütte des Verschönerungsvereines am Hauptplatz, bis 26.11. Hochneukirchen-Gschaidt. Preisschnapsen des USC Hochneukirchen, um 18 Uhr im Pfarrheim.

Hochwolkersdorf . Theater des Tennisvereins, in der Volksschule. Hohe Wand. Forstseminar „Karbonatsstandorte“ WWG Hohe Wand, im Gasthof Postl. Info unter 0680/5076744.

Katzelsdorf . Kabarett mit Krizik & Knotzer, um 19.30 Uhr im Schloss. Kirchberg . Heitere besinnliche Adventlesung, um 19.30 Uhr im Landgasthof Fally. Krumbach . Punschstand beim Schlosswirtshaus, von 15 bis 21 Uhr. Matzendorf-Hölles. Konzert „Ostbahn FIA Olle“, um 18.30 Uhr im Gemeindezentrum Matzendorf.

Theresienfeld . Weihnachtsmarkt von 16 bis 22 Uhr. Um 19 Uhr Krampuslauf.

Waidmannsfeld . Tag der offenen Tür und Adventfeier von 10 bis 15 Uhr in der Montessori-Schule Biedermeiertal. Wiener Neustadt. Tag der offenen Tür mit Buchausstellung, von 10 bis 15 Uhr in der Volksschule Föhrenwald. Wiener Neustadt. Young Bands Rising 2017, ab 19 Uhr im Triebwerk. Wiener Neustadt. Tag der offenen Tür an der HLW von 10.30 bis 17 Uhr sowie an der Bilingual-, Europa- und Sport-Mittelschule.

Wiener Neustadt. 5 Jahre SUB – Live-Musik im SUB, ab 20 Uhr.

Wiener Neustadt. Weihnachten im Stadtpark, von 16 bis 22 Uhr, bis 26.11.

Samstag, 25. November

Bad Erlach . Handwerks- und Adventmarkt, von 14 bis 17 Uhr beim Gemeindezentrum, bis 26.11. Bad Erlach. Punschzauber beim Bahnaupark, ab 16 Uhr. Bad Fischau-Brunn. Punschhütte des Verschönerungsvereines am Hauptplatz, bis 26.11.

Eggendorf . Weihnachtsmarkt der Vereine Eggendorf, ab 15 Uhr am Hauptplatz.

Hochwolkersdorf . Theater des Tennisvereins, in der Volksschule. Hollenthon . Christkindl-Passen im Gasthaus „Zum Stickelberg“, um 19 Uhr. Lanzenkirchen . Blutspendetermin von 13 bis 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus Haderswörth. Katzelsdorf . Papierkrippen basteln, für Kinder und Erwachsene, ab 10 Uhr in der Zinnfigurenwelt. Krumbach . Adventmarkt im Schloss, bis 26.11.

Krumbach . Herbstkonzert des MGV, um 20 Uhr in der Veranstaltungshalle.

Krumbach . Punschstand beim Schlosswirtshaus, ab 15 Uhr. Markt Piesting. Blutspendetermin von 13 bis 17 Uhr im Rot-Kreuz-Haus.

Markt Piesting. Ausstellung „Drei Perspektiven“, um 19.30 Uhr im Kupelwieser-Zentrum. Schwarzenbach . Rassekleintierschau, im Gasthaus zum Kirchenwirt, bis 26.11. Schwarzenbach . Kabarett mit Kaufmann-Herberstein „Alles wird gut“, auf der Wirtshausbühne Bernhart. Theresienfeld . Weihnachtsmarkt von 16 bis 22 Uhr. Um 18 Uhr Besuch des Nikolaus, um 19 Uhr Live-Musik mit Hannes Eppich. Walpersbach . Adventmarkt, am Kirchenplatz Klingfurth, bis 26.11.

Wiener Neustadt. Benefizkonzert mit den „Original AustroBuam“ um 19.30 Uhr nach der Abendmesse in der Flugfeldkirche.

Wiener Neustadt. „Es war einmal...“, Herbstkonzert der Jugendblasmusik Katzelsdorf, um 18 Uhr im Stadttheater.

Wiener Neustadt. Night of Warriors 3.0, um 17 Uhr in der Arena Nova.

Wiener Neustadt. Tag der offenen Tür an der HLW von 9 bis 12 Uhr.

Wiener Neustadt. Weihnachten im Stadtpark, von 14 bis 22 Uhr, bis 26.11.

Winzendorf-Muthmannsdorf. Adventmarkt in Winzendorf.

Wöllersdorf-Steinabrückl. Adventmarkt Elternverein der VS Steinabrückl, von 9 bis 18 Uhr im Kulturheim Steinabrückl.

Sonntag, 26. November

Bad Erlach. Handwerks- und Adventmarkt, von 10 bis 17 Uhr beim Gemeindezentrum.

Bad Fischau-Brunn. Punschhütte des Verschönerungsvereines am Hauptplatz.

Hochwolkersdorf . Theater des Tennisvereins, in der Volksschule.

Hochwolkersdorf . Adventmarkt der Gemeinde, in der Festhalle der FF.

Kirchschlag . Frühschoppen mit dem ORF-Burgenland, um 11 Uhr im Pfarrzentrum.

Kirchschlag . Büchereifest, um 14 Uhr im Pfarrzentrum.

Kirchschlag . Blutspendetermin von 8.30 bis 12.30 Uhr im Feuerwehrhaus Stang.

Krumbach . Adventmarkt im Schloss.

Matzendorf-Hölles. Vor-Weihnachtskonzert im Gemeindezentrum, um 17 Uhr.

Pernitz . Konzert der Longfield Gospel Singers, um 17 Uhr im Pfarrheim.

Schwarzenbach . Rassekleintierschau, im Gasthaus zum Kirchenwirt.

Walpersbach . Adventmarkt, am Kirchenplatz Klingfurth.

Wiener Neustadt. Benefizkonzert „Geistliche Abendmusik“, um 17 Uhr im Dom.

Wiener Neustadt. Weihnachten im Stadtpark, von 10 bis 20 Uhr.

Zillingdorf . „Klingendes Haus der Musik“ – Licht ins Dunkel-Adventkonzert des MV Zillingdorf-Eggendorf, um 18 Uhr im Haus der Musik.

Montag, 27. November

Wiener Neustadt. Tag der offenen Tür an der Volksschule Baumkirchnerring.

Wiener Neustadt. Konzert von Peter Cornelius, um 20 Uhr in der Arena Nova.