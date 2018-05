Nazi-Schmierereien verunstalten den Bezirk .

Unbekannte Täter führten in der Zeit von 7. April bis 2. Mai elf Sachbeschädigungen bei Gebäuden und Einrichtungen in verschiedenen Bahnhofsbereichen in Wiener Neustadt, Winzendorf, Urschendorf, Gutenstein und Semmering durch, indem sie mit Lackspraydosen nationalsozialistische und antisemitische Symbole und Schriftzüge aufsprühten. Die Gesamtschadenssumme ist derzeit nicht bekannt.