Dem Lichtenwörther Hans-Peter Enser (19) wurde im Februar beim Zillingdorfer Faschingsumzug durch einen Schlag mit einem Pirschstock samt Geweih-Endstück die rechte Augenhöhle sowie die Schädelbasis zertrümmert. Eine anfänglich befürchtete Hirnblutung trat glücklicherweise nicht ein. Dennoch lag der damalige Maturant auf der Intensivstation. Bis in den Oktober hinein hatte Enser Kopfschmerzen aufgrund seiner Verletzung.

Angeklagter bekannte sich nicht schuldig

Am Landesgericht Wiener Neustadt musste sich am Freitag der 49-Jährige, der beim Faschingsumzug als „Indianer“ verkleidet war, wegen schwerer Körperverletzung verantworten: Er bekannte sich nicht schuldig. Der Zillingdorfer habe den Pirschstock, an dessen Geweih-Endstück auch ein Hühnerkopf angebracht gewesen sein soll, vor dem Einzug der Faschingsgruppen in die Festhalle verloren.

Im Gedränge der Gruppen sei der Stock dann plötzlich wieder aufgetaucht. Dass auf dem Pirschstock die DNA des Opfers gefunden wurde, überraschte den Angeklagten: „Ich kann es mir nicht erklären.“ Auch die Mitglieder der „Indianergruppe“ seien beim Einzug großteils anwesend gewesen. Die Attacke und zum Teil den Angeklagten hätte jedoch keiner gesehen.

Das ungewöhnliche Tatwerkzeug. | Baldauf

Das Gerücht, dass Enser den Schlag bekommen habe, weil er das falsche Vereinsshirt – er war mit einem Hemd des Lichtenwörther Burschenklubs nach Zillingdorf gekommen – anhatte, stellte der 19-Jährige vor Gericht klar: „Das ist ein Denken aus alten Generationen. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis zu den Zillingdorfer Burschen.“

Hans-Peter Enser sei beim Faschingsumzug nur auf dem Weg zur Toilette gewesen. Beim Einzug ging dann alles sehr schell. Den Schlag habe der 19-Jährige nicht kommen sehen. Doch Videos und Fotos, die dem Gericht vorlagen, zeigten den 49-jährigen „Indianer“ kurz vor der Attacke mit dem Pirschstock in der Hand.

Das nicht rechtskräftige Urteil: Der Angeklagte wurde zu 15 Monaten bedingter Haft auf eine Probezeit von drei Jahren verurteilt. Auch 3.850 Euro an Schmerzensgeld muss er dem Opfer bezahlen.