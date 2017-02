Gäste, die kommendes Jahr beim Felixdorfer Feuerwehrball zu Gast sein wollen, sollten ihre Karten so früh wie möglich kaufen. Denn bereits im November 2016 war der heurige Ball, wie in den vergangenen Jahren, bis auf den letzten Sitzplatz ausverkauft. An die 50 Gäste mussten die Florianis am Samstag beim Feuerwehrball leider vertrösten.

Doch der große Besucherandrang war nicht der einzige Grund, um die Korken knallen zu lassen. Feuerwehrkommandant Gerhard Secco feierte am Samstag auf den Tag genau seinen 43. Geburtstag. Nur ein Highlight konnte das freudige Jubiläum in den Schatten stellen.

Alexander Strasser (l.) mit seiner Verlobten Daniela Höblinger (3.v.r.) und seinen Eltern Erika (3.v.l.) und Heinz Strasser (2.v.r.) sowie Feuerwehrkommandant Gerhard Secco (r.) mit Ehefrau Elke (2.v.l.). | Veraszto

Der Sollenauer Feuerwehrmann Alexander Strasser machte nach der Eröffnung vor dem vollgefüllten Festsaal des Kulturhauses seiner Lebensgefährtin Daniela Höblinger zum 10. Jahresjubiläum einen Antrag. Ohne zu zögern, gab es von der frischgebackenen Verlobten als „Ja-Wort“ einen Kuss.

Anschließend folgte wie jedes Jahr auch wieder eine grandiose Eröffnungspolonaise, Tombolapreise sowie eine Mitternachtseinlage. Musikalisch sorgte traditionell die Band „Sunrise“ für gute Stimmung.

Am Felixdorfer Feuerwehrball: Verwalter Christian Dorfmeister, Timea Kovacs, Ingeborg Habitzl, Ferdinand Horejs, Kommandant Gerhard Secco mit seiner Frau Elke, Kommandantstellvertreter Johann Hauba mit seiner Frau Sandra, Andreas Jagschitz und Julia Hartberger (v.l.). | Veraszto

Feuerwehrkameraden über die Bezirksgrenzen hinweg, Vertreter der Gemeinde und der Wirtschaft sowie Gäste aus verschiedensten Vereinen waren vor Ort und feierten bis in die Morgenstunden.