Am 11. November fand in den Räumlichkeiten von Phönix Wiener Neustadt der Abschlusstag statt. Das gesamte Projekt stand unter dem Motto „Klimaschutz einfach in den eigenen Alltag integrieren“ und wurde als Leitprojekt vom österreichischen Klima- und Energiefond gefördert. Um die in der Projektförderung vorgesehene Vorbildwirkung entfalten zu können, wird nun intensiv an der Kommunikation über das Projekt und die Inhalte gearbeitet.

Der Abschlusstag ist ein Teil davon - und zwar ein ganz hochkarätiger und wichtiger: An diesem Tag wurden alle Projektschritte und Produkte in Plakat und Fotowänden sowie einer Ballonsession zum niederschwelligen Nachfragen vorgestellt. Alle Expertinnen und Experten, die das Projekt inhaltlich unterstützt haben, standen den Tagungsgästen in der Expertenrunde zur Verfügung.

Expertinnen und Experten waren Dr. Grund-Groiss AMS Wiener Neustadt, DI Martin Hesik KEM Wiener Neustadt, MA Marlies Wallner FH Burgenland, Mag (FH) Sabrina Luimpöck MA FH Burgenland und DSA Gabriele Wimmer-Zillich.

"Bleiben gemeinsam am Thema dran"

Robert Pfisterer, Umweltgemeinderat der Stadt Wiener Neustadt: „Es freut mich, dass ein so ambitioniertes Umweltbildungsprojekt in Wiener Neustadt umgesetzt wurde. Die Förderung aus Bundesmittel zeigt, dass das Thema nicht nur in unserer Stadt als relevant gesehen wird. Ich begleite die weiteren Schritte zur nachhaltigen Verankerung des Thema Klimaschutz, Autonomie in Konsumentscheidungen gerne weiter!“

Die gute Zusammenarbeit mit Phönix Wiener Neustadt hat die Umsetzung unterstützt und Ergebnisse gebracht, die beide Organisationen nun gut weiter verwenden können, wie Robert Brich (Phönix Wiener Neustadt) und Elke Szalai (Umweltbildungszentrum kulturGUTnatur) meinen. „Ein Ausblick in die nahe Zukunft – wir bleiben gemeinsam am Thema dran für Wiener Neustadt!“