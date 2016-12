Im Rahmen der Serie „Science Goes School“ der Niederösterreichischen Forschungs- und Bildungsges.m.b.H hatten die Schüler und Schülerinnen der achten Klassen des Militärrealgymnasiums am 15. Dezember 2016 die Gelegenheit, einem zweistündigen Vortrag inclusive Diskussion zum Thema „Im Spannungsfeld zwischen Einschränkungen und Autonomie: Lösungsansätze für Staatsversagen in Geld- und Fiskalpolitik“ beizuwohnen.

Organisiert wurde der Vortrag von Prof. Mag. Posch als Beitrag zum Wirtschaftskundeunterricht im Rahmen des Unterrichtsgegenstandes Geographie und Wirtschaftskunde. Vortragender war Univ.-Prof. Dr. Harald Badinger von der Wirtschaftsuniversität Wien, Department für Volkswirtschaft, Institut für Internationale Wirtschaft.

MilRG

Dr. Badinger stellte in seinem Vortrag u.a. eine Studie vor, die versucht hat, statistische Korrelationen obgenannter Themen in kausale Zusammenhänge zu bringen. Bei seiner Arbeit ist es dabei vor allem um folgende Fragen gegangen:

Weshalb kommt es systematisch zu wirtschaftspolitischem Fehlverhalten von Regierungen, dessen Folgen für die Volkswirtschaft mitunter zu überhöhter Staatsverschuldung und zu hoher Inflation führen? Sollten wirtschaftspolitische Entscheidungsträger durch gesetzliche Regelungen in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt werden? Warum wurde die Geldpolitik in vielen entwickelten Ländern unabhängigen Zentralbanken übertragen?

Hat dies zu einer Stabilisierung der Währungen beigetragen? Warum wurden in immer mehr Ländern fiskalpolitische Regeln wie Schuldenbremsen eingeführt und brachte sie stabilere Budgetverhältnisse in diesen Ländern? Auf durchaus universitärem Niveau, das den Zuhörern volle Konzentration abforderte, versuchte Dr. Badinger, kompliziert aussehende Berechnungsmodelle in einfachen Worten zu erklären.