Am 1. Dezember des Vorjahres startete – wie die NÖN berichtete – am Standort der Wiener Neustädter Volksschule am Baumkirchnerring ein neues Pilotprojekt zur Sprachförderung für die Volksschulkinder.

23 Schüler aus der 1c-Klasse bekamen drei Monate lang eine intensive Deutsch-Förderung im Ausmaß von 13 Wochenstunden, um ihre Deutschkenntnisse so zu verbessern, dass sie danach dem Regelunterricht folgen können.

Nun liegen die erfreulichen Ergebnisse des Projekts vor: Es zeigt sich eine 70-prozentige Verbesserung des deutschen Sprachschatzes bei den Kindern. Das Projekt wird ab Herbst auf weitere Schulen ausgedehnt. ÖVP-Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christian Stocker zeigt sich erfreut über die positiven Entwicklungen: „Sprache ist der entscheidende Schlüssel zur Integration. Die Ergebnisse bestätigen das nun eindrucksvoll.“ Auch Pflichtschulinspektorin Sabine Karl-Moldan meint, dass ein Projekt wie dieses den Schülern in der weiteren Schullaufbahn massiv hilft. Somit soll die Integration gefördert werden.