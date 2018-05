Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt bestätigte Raiffeisen Pittental-Geschäftsführer Karl Scherleithner: „Die Bankstelle Walpersbach wird mit Bad Erlach zusammengelegt.“ Von einer Schließung möchte er in diesem Zusammenhang aber nicht sprechen. Für die Walpersbacher Kunden ändere sich kaum etwas – personell würden dieselben Zuständigkeiten bleiben, lediglich der Anfahrtsweg zur Filiale verändere sich.

Die Raika ist im Walpersbacher Geschäftslokal, das in einem Privathaus liegt, eingemietet, die Miete wird noch bis Sommer bezahlt. Walpersbachs ÖVP-Bürgermeister Franz Breitsching sieht in der Zusammenlegung einen Verlust für Walpersbach. Er bemühe sich aber Bankomat und Kontoauszugsdrucker in der Gemeinde zu behalten, das habe ihm die Raika auch zugesichert.

Bedarf der Kunden verändert

Das Bankgeschäft habe sich in den letzten Jahren stark verändert, so Scherleithner, der in einer Aussendung zudem erklärt: „Strukturen müssen nicht nur vom wirtschaftlichen Standpunkt aus laufend hinterfragt werden, sondern auch den immer komplizierter werdenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen.“ Zudem habe sich der Bedarf der Kunden verändert – Bankstellen würden heute nicht mehr vorwiegend für Ein- und Auszahlung genutzt, vielmehr erwarte der Kunde heute eine umfassende Finanzberatung und zeitliche Flexibilität der Berater.

Scherleithner betont aber, dass auch investiert werde, um an den Bankfilialen in Bromberg, Schwarzenbach und Hollenthon festzuhalten. „Sie bleiben im Ort“, so Scherleithner im NÖN-Gespräch.